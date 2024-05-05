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5 мая 2024, 14:10 Читати українською

Турецкий DenizBank снова усложнил условия открытия счетов россиянам

Один из крупнейших турецких банков, DenizBank, снова усложнил условия открытия счетов россиянам и практически перестал одобрять подобные заявки. Об этом сообщает Радио Свобода.

Один из крупнейших турецких банков, DenizBank, снова усложнил условия открытия счетов россиянам и практически перестал одобрять подобные заявки.

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Отмечается, что эту информацию подтверждают два посредника, которые помогают российским гражданам получать карты в турецких банках. Отказывают и клиентам с видом на жительство и пропиской в Турции.

По словам одного из посредников, из десяти заявок россиян на открытие счета одобрения получает только одна. Исключения DenizBank делает только для клиентов с большим депозитом — от 100 тысяч долларов.

Другой посредник рассказал, что с 2024 года DenizBank больше не открывает счета иностранцам, в том числе россиянам как туристам.

Читайте: Турецкие банки начали закрывать счета российских компаний

Если раньше для открытия счета потребовался загранпаспорт, то теперь банк требует предоставить вид на жительство и прописку в Турции, а решение принимает только после проверки клиента.

В то же время, источник российского пропагандистского госинформагентства в банковской сфере в Турции сообщил, что DenizBank не вводил никаких запретов на открытие счетов для россиян. Однако заявки проходят усиленные проверки из-за возможного нарушения санкций в отношении россии.

Напомним

После начала полномасштабной войны россии против Украины DenizBank несколько раз усложнял условия обслуживания для россиян. Со временем банк потребовал от клиентов из россии документы, подтверждающие право проживания в Турции.

Источник: Минфин
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