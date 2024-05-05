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5 мая 2024, 11:24 Читати українською

Правительство потратило 76 миллионов на компенсации за убежище ВПЛ

За февраль 2024 года по программе «Прихисток» направлено 76 миллионов гривен компенсаций, распределенных между 71 тысячами владельцев жилья. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

За февраль 2024 года по программе «Прихисток» направлено 76 миллионов гривен компенсаций, распределенных между 71 тысячами владельцев жилья.

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Кто получил средства

Средства перечислены лицам, приютившим более 180 тысяч внутренне перемещенных лиц

По программе «Прихисток» предусмотрена компенсация расходов владельцам жилья в размере около 450 гривен в месяц (14,77 гривны в день) за размещение одного ВПЛ.

Начиная с января текущего года, компенсации финансируются Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) согласно подписанному соглашению Минреинтеграции.

Источник: Минфин
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