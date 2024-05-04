За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 260 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 473,4 тысячи военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 3 мая: 1260 российских оккупантов, 12 танков и 31 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 473400 (+1260) человек,
- танков — 7366 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 14156 (+27) ед,
- артиллерийских систем — 12148 (+46) ед,
- РСЗО — 1055 (+2) ед,
- средства ПВО — 788 (+2) ед,
- самолетов — 348 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9611 (+31),
- крылатые ракеты — 2127 (+1),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 16337 (+71) ед,
- специальная техника — 2001 (+8)
Источник: Минфин
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https://dumskaya.net/news/park-bukvalno-proshili-iz-krupnokalibernyh-pulem-183800/ua/