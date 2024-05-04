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4 мая 2024, 10:16 Читати українською

«Неработающие активы»: Нацбанк обновил подходы к определению

Национальный банк утвердил изменения в ряд нормативно-правовых актов по определению неработающих активов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора .

Национальный банк утвердил изменения в ряд нормативно-правовых актов по определению неработающих активов.
Фото:depositphotos

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Неработающие активы

С этой целью в Положении об организации процесса управления проблемными активами в банках Украины введен термин «неработающие активы».

В дальнейшем к неработающим активам банка, кроме тех, для которых установлен признак дефолта, будут относиться:

  • приобретенные или созданные обесцененные финансовые активы;

  • реструктуризированные активы, по которым после прекращения их признания неработающими банк осуществил повторную реструктуризацию и/или по которым имеется просрочка погашения долга более 30 календарных дней.

Соответственно, в Положении об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям термин «неработающие активы» заменен на термин «дефолтные активы». То есть определение дефолта будет соответствовать положениям норм Регламента Е С № 575/2013.

Изменениями также определены условия прекращения признания активов неработающими и дефолтными. Отдельное внимание уделено реструктуризированным активам с учетом повышенных рисков таких активов и подхода в европейском законодательстве.

Для прекращения признания реструктуризированного актива неработающим должны соблюдаться следующие условия:

  • от даты реструктуризации долга прошло не менее 365 календарных дней;
  • ни одно из обязательств должника не просрочено более чем на 30 календарных дней;
  • банк сформировал суждение о возможности выполнения обязательств должником, которое подтверждено уплатой им суммы долга, которая была просрочена или списана банком в соответствии с условиями реструктуризации долга.

Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года, следовательно, банкам достаточно времени для подготовки внутрибанковских документов.

Источник: Минфин
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