Национальный банк утвердил изменения в ряд нормативно-правовых актов по определению неработающих активов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора .
«Неработающие активы»: Нацбанк обновил подходы к определению
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Неработающие активы
С этой целью в Положении об организации процесса управления проблемными активами в банках Украины введен термин «неработающие активы».
В дальнейшем к неработающим активам банка, кроме тех, для которых установлен признак дефолта, будут относиться:
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приобретенные или созданные обесцененные финансовые активы;
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реструктуризированные активы, по которым после прекращения их признания неработающими банк осуществил повторную реструктуризацию и/или по которым имеется просрочка погашения долга более 30 календарных дней.
Соответственно, в Положении об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям термин «неработающие активы» заменен на термин «дефолтные активы». То есть определение дефолта будет соответствовать положениям норм
Изменениями также определены условия прекращения признания активов неработающими и дефолтными. Отдельное внимание уделено реструктуризированным активам с учетом повышенных рисков таких активов и подхода в европейском законодательстве.
Для прекращения признания реструктуризированного актива неработающим должны соблюдаться следующие условия:
- от даты реструктуризации долга прошло не менее 365 календарных дней;
- ни одно из обязательств должника не просрочено более чем на 30 календарных дней;
- банк сформировал суждение о возможности выполнения обязательств должником, которое подтверждено уплатой им суммы долга, которая была просрочена или списана банком в соответствии с условиями реструктуризации долга.
Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года, следовательно, банкам достаточно времени для подготовки внутрибанковских документов.
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