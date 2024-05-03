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3 мая 2024, 19:33 Читати українською

В НБУ кадровые перестановки: сменились руководители двух департаментов

Национальный банк анонсировал смену руководителей в двух структурных подразделениях — Департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг и Департамент лицензирования. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Национальный банк анонсировал смену руководителей в двух структурных подразделениях — Департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг и Департамент лицензирования.
Дарья Софина та Михайл Федоренко (Фото: пресс-служба НБУ)

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Оба департамента входят в вертикаль подчинения «Пруденциальному надзору» под руководством заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника.

Пост директора Департамента надзора за рынком небанковских финансовых оставила Татьяна Мосийчук, которая 3 мая завершила работу в НБУ согласно поданному заявлению.

Новым директором департамента с 6 мая будет назначен Михаил Федоренко. На эту должность он переведен с должности директора Департамента лицензирования, которую он занимал с октября 2021 года.

Федоренко работает в Нацбанке с февраля 2021 года, когда возглавил управление правового обеспечения регистрации и лицензирования Юрдепартамента НБУ. До этого более 15 лет работал в юридической сфере, в частности в Государственной налоговой службе, юрисконсультом, адвокатом, исполнительным директором и руководителем практики в ведущих юридических фирмах Украины.

Новым директором Департамента лицензирования с 9 мая будет назначен Дарья Софина. До назначения на эту должность она больше года возглавляла новое направление в структуре Департамента финансового мониторинга НБУ — управления санкционной политики. В Нацбанке Софина работает с декабря 2022 года. До этого она работала на руководящих должностях в Нацагентстве по предотвращению коррупции и Министерстве юстиции.

Источник: Минфин
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