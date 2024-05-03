К закрытию межбанка курс доллара упал на 14 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже. Евро выросло на 4 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 3 мая: доллар продолжил падение на межбанке
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Открытие 3 мая
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Закрытие 3 мая
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Изменения
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39,48/39,50
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39,34/39,37
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14 /13
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42,36/42,38
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42,40/42,43
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4/5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,41−39,88 грн. Евро покупают за 42,30 грн., а продают за 42,90 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,75−39,83, евро — 42,75−42,90 грн.
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Источник: Минфин
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