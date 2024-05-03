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3 мая 2024, 19:05 Читати українською

В США выросла безработица: рынки реагируют ростом

Основные фондовые индексы Уолл-Стрит начали сессию пятницы ростом после того, как более мягкие, чем ожидалось, трудовые данные оживили надежды на снижение процентных ставок ФРС в 2024 году. Об этом пишет Reuters.

Основные фондовые индексы Уолл-Стрит начали сессию пятницы ростом после того, как более мягкие, чем ожидалось, трудовые данные оживили надежды на снижение процентных ставок ФРС в 2024 году.

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Индекс S&P 500 при открытии торгов поднялся на 1,23%, Nasdaq — на 1,90%, а Dow Jones — на 1,42%. Биткоин также отреагировал ростом, вернувшись к $61 тыс.

Рост наблюдается на фоне информации о росте безработицы в США до 3,9% с 3,8%.

«Рост рабочих мест замедлился больше, чем ожидалось, в апреле, а рост годовой заработной платы упал ниже 4,0% впервые за почти три года», — пишет издание.

Финансовые рынки повысили вероятность снижения ставок в сентябре и теперь надеются, что это произойдет дважды до конца года.

Источник: Минфин
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