USAID в течение пяти лет инвестирует в аграрный сектор Украины более $250 миллионов

Агентство США по международному развитию (USAID) положило начало инициативе «Урожай» по поддержке украинских фермеров на $250 млн с тем, чтобы они расширили свой экспорт. Об этом сообщила заместитель администратора USAID Изобель Коулман, передает Укринформ.

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«Я рада сегодня представить запуск программы под названием USAID Урожай, непосредственно нацеленный на инвестирование в будущее аграрного сектора Украины. В течение 5 лет USAID инвестирует более $250 млн в восстановление и расширение аграрного сектора, чтобы он мог процветать как во время войны, так и после», — заявила она.

По ее словам, американское агентство изменяет свой фокус на будущие нужды сельского хозяйства Украины и будет поддерживать диверсификацию ее экспорта и производство продуктов с более высокой добавленной стоимостью.

Что предполагает программа

Урожай будет поддерживать микро-, маленьких и средних производителей зерна и масличных, чтобы расширить рынки их экспорта и они могли дальше поддерживать экономику Украины.

Коулман добавила, что программа «Урожай» будет целью усилить аграрный экспорт на дополнительные $1,5 млрд и привлечь дополнительные дополнительные $500 млн частных инвестиций.

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Денис Башлык отметил, что многие украинские фермеры прошли уже третий сезон при поддержке проекта USAID «АГРО».

Напомним

В январе Минагрополитики объявило, что предприятия, предоставляющие услуги по доработке и хранению сельхозпродукции, по Программе USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО) получат софинансирование на развитие элеваторных мощностей на общую сумму до 270 млн грн.