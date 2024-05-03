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3 мая 2024, 17:50 Читати українською

С начала большой войны Украина получила от Германии прямую бюджетную поддержку на 1,6 миллиарда евро

С февраля 2022 года Украина получила 1,6 млрд евро прямой бюджетной поддержки от Германии, из которых 1,3 млрд евро поступило в форме грантов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины по итогам встречи министра Сергея Марченко с членами Комитета по вопросам бюджета немецкого Бундестага.

С февраля 2022 года Украина получила 1,6 млрд евро прямой бюджетной поддержки от Германии, из которых 1,3 млрд евро поступило в форме грантов.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что стороны обсудили текущее состояние финансовой системы Украины, приоритетные расходы госбюджета на текущий и 2025 года и использование замороженных активов России на нужды Украины.

«Благодаря привлеченной финансовой помощи международных доноров с первых дней полномасштабной войны, правительство Украины имело возможность своевременно и в полном объеме финансировать приоритетные расходы бюджета.

Германия — надежный партнер Украины в военной, финансовой и гуманитарной сферах. Как министр финансов, я особенно благодарен за направленную прямую бюджетную поддержку общим объемом 1,6 млрд евро, из которых 1,3 млрд евро поступило в форме грантов. Это позволило избежать дополнительной долговой нагрузки на финансовую систему Украины в условиях неопределенности", — заявил Марченко.

По его словам, безусловным приоритетом является своевременное обеспечение расходов сектора безопасности и обороны. Вместе с этим, поддержка партнеров является решающей для финансирования социальной, гуманитарной сферы и быстрого восстановления, в частности, критической и энергетической инфраструктур, добавил он.

В министерстве подчеркнули, что замороженные российские активы должны стать для Украины вспомогательным ресурсом в экономическом восстановлении и стабильном финансировании первоочередных бюджетных расходов на 2025 год и дальше.

«На фоне систематического российского энергетического террора мы особенно дорожим поддержкой Германии в обеспечении стабильности энергетического сектора и бесперебойного прохождения отопительного сезона.

В частности, в рамках проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Кредитного учреждения для восстановления (KfW) Украина получила от Германии более 220 млн. евро грантов, кредитов и гарантий на нужды энергетической отрасли", — добавил Марченко.

Источник: Минфин
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