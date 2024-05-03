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3 мая 2024, 16:42 Читати українською

Bolt готовится к IPO

Bolt Technology получила кредитную линию на сумму 220 млн евро, которая должна помочь эстонской компании подготовиться к публичному размещению акций, пишет Bloomberg.

Bolt Technology получила кредитную линию на сумму 220 млн евро, которая должна помочь эстонской компании подготовиться к публичному размещению акций, пишет Bloomberg.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиГенеральный директор стартапа Маркус Уиллиг сказал, что финансирование дает компании «дополнительную гибкость, поскольку она работает над готовностью к IPO».

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Генеральный директор стартапа Маркус Уиллиг сказал, что финансирование дает компании «дополнительную гибкость, поскольку она работает над готовностью к IPO».

В 2022 году Bolt заработал оценку в 7,4 млрд евро после привлечения 628 млн евро от Sequoia Capital, Fidelity Management и других инвесторов.

В прошлом году компания получила €126 млн на расширение парка прокатных автомобилей. Согласно последней корпоративной отчетности Bolt сообщила о чистом убытке в размере €72 млн при выручке €1,26 млрд в 2022 году.

Источник: Минфин
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