Наблюдательный совет государственного Укрэксимбанка 3 мая по результатам конкурсного отбора избрал Виктора Пономаренко победителем конкурса на должность председателя правления банка. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Укрэксимбанк избрал нового председателя правления
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Пономаренко приступит к работе в должности председателя правления после согласования его кандидатуры Национальным банком.
Виктор Пономаренко
Виктор Пономаренко работает в банковской сфере более 27 лет, двадцать из которых — ПроКредитБанк, являющаяся частью международной финансовой холдинговой компании.
ProCredit Holding (Германия). С 2012 года Виктор Пономаренко занимал должность главы правления ПроКредитБанка.
Напомним
«Минфин» писал, что в марте 2024 года Укрэксимбанк объявил конкурсный отбор на должность председателя правления банка.
С марта 2022 года председателем правления Укрэксимбанка был Сергей Ермаков. До этого, с октября 2021 года, после скандала с нападением на журналистов «Схем» во время записи интервью с тогдашним председателем правления банка Евгением Мецгером прямо в его кабинете, Ермаков исполнял обязанности председателя правления.
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