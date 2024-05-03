Укрэксимбанк избрал нового председателя правления

Наблюдательный совет государственного Укрэксимбанка 3 мая по результатам конкурсного отбора избрал Виктора Пономаренко победителем конкурса на должность председателя правления банка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Пономаренко приступит к работе в должности председателя правления после согласования его кандидатуры Национальным банком.

Виктор Пономаренко

Виктор Пономаренко работает в банковской сфере более 27 лет, двадцать из которых — ПроКредитБанк, являющаяся частью международной финансовой холдинговой компании.

ProCredit Holding (Германия). С 2012 года Виктор Пономаренко занимал должность главы правления ПроКредитБанка.

Напомним

«Минфин» писал, что в марте 2024 года Укрэксимбанк объявил конкурсный отбор на должность председателя правления банка.

С марта 2022 года председателем правления Укрэксимбанка был Сергей Ермаков. До этого, с октября 2021 года, после скандала с нападением на журналистов «Схем» во время записи интервью с тогдашним председателем правления банка Евгением Мецгером прямо в его кабинете, Ермаков исполнял обязанности председателя правления.