НБУ прогнозирует повышение налогов на 2,5% ВВП

Национальный банк Украины предусматривает повышение налогов на 2,5% ВВП в горизонте 2024−2026 годов. Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ .

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«Прогнозный сценарий предполагает реализацию мер по мобилизации дополнительных фискальных доходов на 2,5% ВВП на прогнозном горизонте для обеспечения безэмиссионного источника финансирования», — говорится в сообщении.

По прогнозу регулятора, это позволит поддерживать расходы значительными, в частности на восстановление и социальную поддержку, но и сократить дефицит бюджета с 20,7% ВВП в 2024 году до 7,5% ВВП в 2026 году.

Напомним

«Минфин» писал, что НБУ ухудшил оценку роста реального ВВП в 2024 году с 3,6% в предыдущем макропрогнозе до 3% и ухудшил ожидание роста в 2025 году на 0,2 п.п. до 5,6% и сохранил прогноз на 2026 год на уровне 4,5%.