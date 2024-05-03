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3 мая 2024, 14:17 Читати українською

НБУ прогнозирует повышение налогов на 2,5% ВВП

Национальный банк Украины предусматривает повышение налогов на 2,5% ВВП в горизонте 2024−2026 годов. Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ.

Национальный банк Украины предусматривает повышение налогов на 2,5% ВВП в горизонте 2024−2026 годов.
Фото: НБУ

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«Прогнозный сценарий предполагает реализацию мер по мобилизации дополнительных фискальных доходов на 2,5% ВВП на прогнозном горизонте для обеспечения безэмиссионного источника финансирования», — говорится в сообщении.

По прогнозу регулятора, это позволит поддерживать расходы значительными, в частности на восстановление и социальную поддержку, но и сократить дефицит бюджета с 20,7% ВВП в 2024 году до 7,5% ВВП в 2026 году.

Напомним

«Минфин» писал, что НБУ ухудшил оценку роста реального ВВП в 2024 году с 3,6% в предыдущем макропрогнозе до 3% и ухудшил ожидание роста в 2025 году на 0,2 п.п. до 5,6% и сохранил прогноз на 2026 год на уровне 4,5%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kankakee
Kankakee
3 мая 2024, 14:21
#
Просто ПДВ піднімуть на 2.5% я так зрозумів 🙈
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