Alphabet заплатила Apple $20 млрд в 2022 году за то, чтобы Google стал поисковой системой по умолчанию в браузере Safari, пишет Bloomberg.
Google заплатил Apple $20 млрд, чтобы стать стандартным поисковиком в Safari
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Об этом стало известно из документов, обнародованных в связи с антимонопольным иском Минюста США против Google, в котором утверждается, что Alphabet незаконно монополизировала рынок онлайн-поиска и связанной с ним рекламы.
Компания надеялась скрыть сумму. Осенью прошлого года на суде руководители Apple заявили, что Google заплатила миллиарды, не указав цифру.
Примечательно, что платежи Apple от Google в 2020 году составили 17,5% операционной прибыли производителя iPhone.
Источник: Минфин
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