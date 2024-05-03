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3 мая 2024, 13:20 Читати українською

Что нужно знать о UAHg

Мы используем гривну ежедневно — оплачиваем покупки в супермаркете, еду в кафе, товары онлайн и так далее. Но что если банк неожиданно решит заблокировать карту? На этот случай нужен запасной план. У нас он есть — гривневый стейблкоин UAHg, который не зависит от НБУ и правительства.

Почему UAHg?

Потому что UAHg — это шаг вперед. Это первый гривневый стейблкоин, который можно использовать не только для ежедневных платежей, но и для инвестиций. Создавая его мы продумали все.

Во-первых, UAHg не имеет ограничений или риска блокировки. Ведь это децентрализованная криптовалюта, которая не зависит от НБУ. Благодаря этому доступ к твоим активам есть только у тебя и только ты решаешь, что с ними делать.

Кроме того, UAHg — часть мощной экосистемы, которая позволяет проводить выгодные и удобные транзакции. Сеть UAHg устойчива и доступна каждому.

Мы также позаботились о колебаниях курса гривны. Программа лояльности UAHg защищает твои инвестиции от неожиданностей, ведь за каждый день холда ты получаешь бонус. За год можно получить до +20% бонусов. Поэтому чем дольше ты хранишь гривневый стейблкоин, тем больше получаешь.

Конечно же, для такого амбициозного проекта важно развитие. Поэтому мы постоянно работаем над тем, чтобы расширить нашу партнерскую сеть и предоставить нашим пользователям еще больше возможностей. Уже совсем скоро мы расскажем о нашем новом партнере, благодаря которому можно будет покупать UAHg напрямую с банковской карты.

UAHg — это гривневый стейблкоин будущего. Безопасная, понятная, выгодная и независимая. С ней тебе не нужно волноваться об ограничениях или волатильности. Пользуйся UAHg и наслаждайся преимуществами первого гривневого стейблкоина!

Источник: Минфин
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