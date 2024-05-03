Выручка Coinbase выросла на 72%, BlackRock планирует привлечь пенсионные фонды в инвестиции в биткоин-ETF: что нового на рынке

В первом квартале выручка Coinbase выросла на 72%

Криптовалютная биржа Coinbase получила $1,6 млрд выручки в первом квартале 2024 года, что на 72% больше по сравнению с показателем за четвертый квартал 2023 года. В то же время, доход компании от транзакций вырос за этот период вдвое.

Согласно опубликованному отчету, чистая прибыль компании составила $1,18 млрд — $4,4 на акцию. Это значительно выше прогнозируемого значения. Аналитики ожидали, что чистая прибыль Coinbase в первом квартале 2024 года составит $1,09 на акцию.

Для сравнения, Coinbase закрыла первый квартал 2024 года с чистым убытком в $78,9 млн. Текущая чистая прибыль — $1,18 млрд — это больше, чем компания получила за весь 2023 год.

Из указанной выручки $935,2 млн приходится на доход от комиссий за проведение транзакций. Этот показатель удвоился по сравнению с предыдущим кварталом.

Также Coinbase заявила о росте объема транзакций в денежном эквиваленте до $56 млрд.

Доход от институциональных транзакций вырос на 133%, до $85,4 млн. Треть объема как розничных, так и институциональных транзакций приходится на биткоин.

В BlackRock спрогнозировали участие пенсионных фондов в секторе спотовых биткоин-ETF

Глава отдела цифровых активов инвестиционной компании BlackRock Роберт Митчник спрогнозировал «новый поток инвесторов» в секторе спотовых биткоин-ETF. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на заявление топ-менеджера фирмы.

По мнению Митчника, в ближайшие несколько месяцев список институционалов, участвующих в торговле криптовалютными ETF, пополнится новыми категориями. В первую очередь в него войдут пенсионные и государственные суверенные фонды, отмечает эксперт.

«Многие из этих заинтересованных сторон — говорим ли мы о пенсионных, суверенных фондах или других управителях активами — ведут постоянные исследования и переговоры. В этом процессе мы играем образовательную роль. Уже несколько лет BlackRock рассказывает о биткоинах такого рода учреждений», — заявил Митчник.

Jito стал крупнейшим DeFi-протоколом на Solana с $1,41 млрд TVL

Протокол децентрализованного финансирования (DeFi) Jito возглавил рейтинг проектов на Solana по уровню TVL. Совокупная стоимость заблокированных средств у Jito превысила $1,4 млрд.

Согласно данным платформы DeFiLllama, в протоколе ликвидного стейкинга заблокировано около 10 млн. SOL. Известно, что на него приходится около 38% TVL всей экосистемы Solana.

Проект Marinade занимает второе место с $1,35 млрд. TVL. За ним следует Kamino с $1,03 млрд заблокированных средств.

В общем рейтинге протоколов ликвидного стейкинга Jito занимает пятое место. С большим отрывом по-прежнему лидирует Lido Finance с $28,1 млрд.

Жителя Нью-Йорка обвинили в организации криптопирамиды на $43 млн

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк выдвинула обвинение Идину Далпуру за организацию многолетней схемы Понци с использованием цифровых активов, ущерб от которой оценили в $43 млн.

Подозреваемый был арестован 1 мая. В тот же день прошло первое слушание по делу.

По данным следствия, Далпур руководил мошеннической схемой с 2020 года. Он предлагал инвесторам из США и других стран получить «огромную прибыль» до 42% годовых, вкладываясь в гостиничный бизнес Лас-Вегаса и торговлю криптовалютами.

«Обещания (задержанного, — ред.) были миражом. Он использовал классическую модель пирамиды, выплачивая инвесторам предполагаемую прибыль деньгами других инвесторов. Вместо того чтобы использовать средства, как было обещано, Далпур щедро тратил на себя», — заявил прокурор Дамиан Уильямс.

Власти отметили, что обвиняемый проиграл в азартные игры около $1,7 млн из средств жертв, покрывал ими долги, а также оплачивал обучение своих детей в частной школе.

Далпур врал инвесторам, когда они пытались вернуть свои деньги. Однажды он заявил, что средства его компании временно заморозил банк из-за «взлома серверов».

В разговоре с группой вкладчиков в ноябре 2023 года он, как утверждается, прямо признался в мошенничестве, фабриковании документов и растрате денег.

По предъявленным обвинениям мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.