Курс валют на 3 мая: доллар в банках подешевел на копейку

В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 1 копейку, а в продаже не изменился. Евро не изменился в покупке и продаже.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 2 копейки, а в продаже вырос на 1 копейку. Евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,40−39,90 грн. Евро покупают за 42,30 грн, а продают за 42,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,73−39,85, евро — 42,70−42,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,48−39,50 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,36−42,38 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.