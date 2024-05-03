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3 мая 2024, 10:45 Читати українською

Apple объявила о крупнейшем выкупе акций на $110 млрд

Apple объявила о крупнейшем в истории компании обратном выкупе акций на сумму $110 миллиардов, что на 22% больше, чем прошлогодний выкуп на $90 млрд. Об этом сообщает CNBC.

Apple объявила о крупнейшем в истории компании обратном выкупе акций на сумму $110 миллиардов, что на 22% больше, чем прошлогодний выкуп на $90 млрд.

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Заявление о выкупе было сделано на фоне падения общих продаж продукции на 4%.

В компании отметили, что продажи iPhone упали почти на 10% — до $45,96 миллиарда, что свидетельствует о низком спросе на текущее поколение смартфонов, выпущенных в сентябре прошлого года.

Продажи ноутбуков Mac выросли на 4% — до $7,45 миллиарда.

Продажи других товаров, как Apple Watch и наушников AirPods, упали на 10% по сравнению с прошлым годом — до $7,9 миллиарда.

После заявления бумаги техногиганта сразу выросли на премаркете на $10.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
3 мая 2024, 13:36
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Дума в ближайшие годы яблоко ждет судьба Nokia Corporation
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