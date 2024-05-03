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3 мая 2024, 9:38 Читати українською

Собрать пасхальную корзину в Польше дешевле, чем в Украине — исследование

В этом году собрать пасхальную корзину для семьи из четырех человек в Украине будет стоить 1422 грн и 1326 грн в Польше. Об этом свидетельствуют данные Института аграрной экономики и аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

В этом году собрать пасхальную корзину для семьи из четырех человек в Украине будет стоить 1422 грн и 1326 грн в Польше.
Фото: freepik.com

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Польшу избрали для анализа, поскольку там больше всего украинцев, которые находятся за границей, так же готовятся к Пасхе.

Следовательно, стоимость домашней пасхи по традиционному рецепту составит 179,8 грн за 1 кг в Украине и 185 грн в Польше. Самыми дорогими составляющими являются мясные блюда.

Исследователи посчитали стоимость корзины из расчета 0,5 кг за каждый продукт. Домашняя колбаса в Украине стоит 200 грн в Украине и 244 грн в Польше. Буженина 265 грн. в Украине и 195 грн. в Польше. Стоимость сала в Украине значительно меньше — 110 грн, в то время как в Польше — 200 грн.

В Украине среди молочных продуктов больше придется заплатить за твердый сыр — по меньшей мере 265 грн за пол килограмма, в то время как в Польше цена составит 117 грн.

За сливочное масло у нас отдадут 194,75 грн, в Польше — 185 грн. Значительно дороже в Украине мягкий сыр — 107,5 грн, в то время как за тот же вес в Польше заплатят 68 грн.

За банк хрена (250 гр) в Украине заплатят 27 грн и 39 грн в Польше. За 150 гр соли соответственно по 3 и 5 грн.

Уровень доходов

Из анализа видно, что разница в стоимости цен на продукты минимальна, однако в агентстве обращают внимание на уровень доходов в обеих странах.

Если в Польше средняя месячная зарплата составляет 59 332 грн (6 061 злотый с учетом налогов), то в Украине 17 442 грн.

«Мы наблюдаем минимальную разницу в стоимости продуктов в Украине и Польше, однако важно учитывать уровень доходов в каждой стране. При условии, что средняя месячная зарплата в Украине почти в три раза меньше, чем в Польше, понятно, что украинцы тратят значительно больший процент своего дохода на продукты по сравнению с жителями Польши.

Таким образом, рассмотрение цен на продукты без учета доходов может привести к неполному пониманию экономической ситуации в обеих странах. Поэтому все еще существует тенденция, когда украинцы приезжают в Польшу на работу и возвращаются в Украину тратить заработанное", — отметил Евгений Кириченко, основатель Gremi Personal.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+41
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
3 мая 2024, 9:44
#
Раніше просто писали, що у Польщі дешевше, тепер зробили конкретніше, вийшло, що однаково. Нова відмазка, у них зарплата більше, тому їхній кошик дешевший все одно. Ню, ню… То виходить, що різниця в 40тис в зарплатні у поляків іде на заощадження? Чи все-таки, вони їх на щось витрачають? Мабуть крім дешевої солі в Польщі є щось, куди ті гроші ідуть? Візьми послуги, зуби полікувати, кафеху елементарну, транспорт напевне за 3 злотих нікого не повезе. Але, якщо порівняти паритет цін по пучку кропу на Великдень, то можна зробити огого які висновки.
+
+55
vlad3991
vlad3991
3 мая 2024, 9:55
#
Вийшло що дешевше в Польщі, навіщо брехати?) Дуже смішна відмазка про якісь там зуби коли в поляків при втричі більшій зп менші ціни на продукти) До речі ціни на стоматологію в Польщі теж не втричі більші
+
0
Krop06
Krop06
3 мая 2024, 10:06
#
Але люди витрачають гроші не лише на продукти. А дешевша молочка у них через дотації
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0
SamBB
SamBB
3 мая 2024, 10:44
#
Наприклад ще на подорожі, нові авто та освіту дітей за кордоном.
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0
SamBB
SamBB
3 мая 2024, 10:56
#
Оце радує що в наших вкраїнчиків при порівнянні цін вилазять аргументи, — ''зуби', «нагаточки-бровки», ''Дія'' і особливо упороті ще додаток моно згадують як як якесь велике досягнення в економіці України…І при тому додому з того загниваючого заходу заради таких великих благ та фагнтастичних зарплат і дешевих цін ніхто не спішить.
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+30
Злий Інвестор
Злий Інвестор
3 мая 2024, 10:35
#
Вступили до ЄС, але є ньюанс! Вступили тільки ціни, тарифи на комуналку і частина громадян.
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
3 мая 2024, 11:30
#
Я бы иследователям оторвал бы яйца, пасхальные. Сравнивают сыр с сырным продуктом, буженину с куриными патрохами, пасху с куском г…на. В Польше все того же качества на 30% дороже, а манипуляции всяких достали
+
0
SamBB
SamBB
3 мая 2024, 12:02
#
''Того ж качества'' це якого? В нас ''супермаркетна'' м’ясна і молочна продукція набагато нижчої якості, особливо сири і масло.
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