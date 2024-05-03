Собрать пасхальную корзину в Польше дешевле, чем в Украине — исследование

В этом году собрать пасхальную корзину для семьи из четырех человек в Украине будет стоить 1422 грн и 1326 грн в Польше. Об этом свидетельствуют данные Института аграрной экономики и аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

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Польшу избрали для анализа, поскольку там больше всего украинцев, которые находятся за границей, так же готовятся к Пасхе.

Следовательно, стоимость домашней пасхи по традиционному рецепту составит 179,8 грн за 1 кг в Украине и 185 грн в Польше. Самыми дорогими составляющими являются мясные блюда.

Исследователи посчитали стоимость корзины из расчета 0,5 кг за каждый продукт. Домашняя колбаса в Украине стоит 200 грн в Украине и 244 грн в Польше. Буженина 265 грн. в Украине и 195 грн. в Польше. Стоимость сала в Украине значительно меньше — 110 грн, в то время как в Польше — 200 грн.

В Украине среди молочных продуктов больше придется заплатить за твердый сыр — по меньшей мере 265 грн за пол килограмма, в то время как в Польше цена составит 117 грн.

За сливочное масло у нас отдадут 194,75 грн, в Польше — 185 грн. Значительно дороже в Украине мягкий сыр — 107,5 грн, в то время как за тот же вес в Польше заплатят 68 грн.

За банк хрена (250 гр) в Украине заплатят 27 грн и 39 грн в Польше. За 150 гр соли соответственно по 3 и 5 грн.

Уровень доходов

Из анализа видно, что разница в стоимости цен на продукты минимальна, однако в агентстве обращают внимание на уровень доходов в обеих странах.

Если в Польше средняя месячная зарплата составляет 59 332 грн (6 061 злотый с учетом налогов), то в Украине 17 442 грн.

«Мы наблюдаем минимальную разницу в стоимости продуктов в Украине и Польше, однако важно учитывать уровень доходов в каждой стране. При условии, что средняя месячная зарплата в Украине почти в три раза меньше, чем в Польше, понятно, что украинцы тратят значительно больший процент своего дохода на продукты по сравнению с жителями Польши.

Таким образом, рассмотрение цен на продукты без учета доходов может привести к неполному пониманию экономической ситуации в обеих странах. Поэтому все еще существует тенденция, когда украинцы приезжают в Польшу на работу и возвращаются в Украину тратить заработанное", — отметил Евгений Кириченко, основатель Gremi Personal.