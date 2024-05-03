За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 270 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 472 140 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 2 мая: 1 270 российских оккупантов, 22 танка и 19 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 472140 (+1270) человек,
- танков — 7354 (+22) ед,
- боевых бронированных машин — 14129 (+33) ед,
- артиллерийских систем — 12102 (+58) ед,
- РСЗО — 1053 (+0) ед,
- средства ПВО — 786 (+2) ед,
- самолетов — 348 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9580 (+19),
- крылатые ракеты — 2126 (+0),
- корабли/катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 16266 (+42) ед,
- специальная техника — 1993 (+5).
Источник: Минфин
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