К закрытию межбанка курс доллара упал на 10 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже. Евро рухнул на 23 копейки в покупке и на 26 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 2 мая: на межбанке доллар и евро ушли вниз
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Открытие 2 мая
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Закрытие 2 мая
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Изменения
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39,58/39,63
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39,48/39,50
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10/13
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42,42/42,47
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42,19/42,21
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23/26
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,41−39,90 грн. Евро покупают за 42,30 грн, а продают за 42,90 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,75−39,84, евро — 42,70−42,85 грн.
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Источник: Минфин
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