Обзор рынка криптовалют в первом квартале года — Binance Research

Binance Research, аналитическое подразделение криптовалютной биржи Binance, представило отчет за первый квартал 2024 года, в котором подробно описывает состояние криптовалютного рынка.

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Первый квартал 2024 года стал переломным для криптоиндустрии благодаря успешному запуску спотовых ETF на биткоин, привлекших более $12 млрд чистых поступлений. Это способствовало стремительному росту общей рыночной капитализации на 60% по сравнению с прошлым кварталом.

Показатели крупнейших криптовалют по рыночной капитализации

Три лидера рынка удерживали свои позиции в течение 2022, 2023 и в начале 2024 года. В то же время мем-монеты вновь подверглись подъему в популярности.

DOGE и SHIB отличались десятками лучших криптовалют первого квартала 2024 года, демонстрируя впечатляющие рост на 140% и 190% соответственно.

Solana продолжила быть одной из самых успешных криптовалют, поддерживаемых «эффектами богатства» в своей экосистеме, привлекшей значительные потоки пользователей и капиталов.

Кроме того, ТОN восстановил свой импульс, вызванный ожиданиями рынка по поводу потенциальной аудитории сети и расширением ее экосистемы.

С успешным запуском спотовых биткоинов ETF, BTC оставался центром внимания рынка в первом квартале 2024 года, показав рост своей доминантности на 1,6%. В то же время, Ethereum продолжал показывать небольшое снижение доминантности.

BNB отметился заметным ростом спроса, увеличив свою доминантность на 0,47%, что было частично вызвано несколькими событиями Binance Launchpool.

Технологический прогресс на Layer 1 и Layer 2

В первом квартале 2024 года количество транзакций на сети Solana показало впечатляющие результаты благодаря активной торговле мем-монетами и устойчивому росту своей экосистемы.

Near и Ethereum показали умеренный рост активных адресов по сравнению с предыдущим кварталом, увеличившись на 42 и 24% соответственно, тогда как адреса на BNB Chain оставались на одном уровне в течение Q1, показав определенный рост только в конце квартала.

Arbitrum сохранил свою позицию лидера среди сетей L2 по TVL, завершив квартал с увеличением на 80% по сравнению с предыдущим кварталом и достигнув TVL по окончании квартала около 20 млрд долларов США.

Base увеличила разрыв с OP Mainnet, что было вызвано ростом торговли мем-монетами в сети. Кроме того, Starknet испытал стремительный рост TVL, превысив отметку в $300 млн в конце квартала после запуска своего токена в феврале.

Расширение горизонтов в DeFi секторе

Общая стоимость активов, заблокированная в секторе децентрализованных финансов (DeFi), выросла на 70,6% и достигла $92 млрд. Этот скачок был стимулирован с помощью ликвидного стейкинга и рестейкинга, привлекая инвестиции в фарминг вознаграждений и аирдропы.

Активизация рынка NFT

Общий объем продаж NFT вырос на 27%, благодаря увеличенной активности на платформах Bitcoin, Ethereum и Solana. Это свидетельствует о растущем интересе к этому виду цифровых активов. Среди популярных коллекций, стимулирующих этот рост, можно выделить Bitcoin Ordinals, NodeMonkeys, Pandora и Mad Lads.

Доминирование на игровом поле

Ландшафт игровой индустрии был возглавлен BNB Chain, Ethereum и Polygon, которые вместе содержат около 70% рыночной доли по количеству игр. Это указывает на консолидацию рынка игр на этих платформах.