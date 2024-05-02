Standart Chartered допустил падение BTC до $50 000, убыточные инвестиции владельцев ALGO: что нового на рынке

Отток капитала в секторе спотовых биткоин-ETF достиг рекордных $563,7 млн.

1 мая в американском секторе спотовых биткоин-ETF был зафиксирован рекордный отток капитала в размере $563,77 млн, согласно SoSo Value. Это абсолютный максимум с момента одобрения этого класса биржевых фондов Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

По всей видимости, отток капитала был зафиксирован по 10 продуктам. Наиболее сильно пострадал фонд Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) — $191,09 млн.

Кроме того, 1 мая — это первый день, когда был зафиксирован отток капитала по позиции iShares Bitcoin Trust (IBIT) от компании BlackRock. Ранее мы сообщали о том, что этот фонд отличился чистым притоком средств в течение 70 дней.

Отток средств из сектора длится шесть дней. Показатель от 1 мая 2024 года — это новый абсолютный максимум, что видно на графике ниже:

Примечательно, чистый отток капитала 1 мая 2024 превышает потери фондов за весь апрель — $563,77 млн против $345,88 млн. Это произошло на фоне проседания курса биткоина до $57 000.

Инвестиции 91% владельцев Algorand оказались убыточными

Приблизительно 90% инвесторов, владеющих токеном ALGO проекта Algorand, находятся в убытках. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы IntoTheBlock.

Согласно предоставленной информации, позиции большинства владельцев ALGO находятся «в минусе». Приблизительно 7% могут зафиксировать прибыль, еще 2% находятся в безубыточной позиции.

Индикаторы платформы указывают на то, что 83% пользователей удерживают актив более года, еще 15% от 1 до 12 месяцев. Концентрация больших собственников составляет 68%.

На момент написания новости ALGO торгуется около $0,177. Токен занимает 60 место по капитализации, которая составляет $1,44 млрд. В июне 2019 года актив достиг пиковой отметки в $3,28, однако в сентябре 2023 года его цена упала до $0,087, согласно CoinMarketCap.

Standart Chartered допустил падение биткоина до $50 тысяч

Аналитики банка Standart Chartered заявили, что курс биткоина может продолжить свое падение, опустившись до уровня в 50 000 долларов. Среди причин эксперты указали некоторые тенденции на крипторинке и макроэкономические факторы, сообщает The Block.

Представители учреждения отмечают, что просадка актива ниже отметки в $60 000 открыла для первой криптовалюты путь к дальнейшему падению. Речь идет о понижении актива до значений от $50 000 до $52 000, подчеркнули аналитики.

Одним из главных драйверов понижения курса команда Standart Chartered называет пятидневный отток капитала из спотовых биткоин-ETF. К примеру, 30 апреля 2024 года этот класс активов потерял более $161 млн. По подсчетам экспертов, в прошлом месяце было только девять торговых дней в «зеленой» зоне.

Еще одной причиной длительного падения биткоина стала слабая реакция финансового сектора на запуск криптовалютных ETF в Гонконге. Эти инвестиционные продукты вышли на рынок 30 апреля 2024 г. В день запуска общий объем торгов по ним едва превысил $12 млн.

Глава Standard Chartered по исследованию рынка форекс и цифровых активов Джеффри Кендрик заявил, что в случае снижения средней цены покупки ETF ниже $58 000 есть риск масштабной ликвидации по позициям криптофондов.

В числе других проблем, влияющих на падение курса, аналитики отметили макроэкономические факторы. В частности, это: сокращение притока ликвидности в США, высокие показатели инфляции, низкая вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой и прочее.

Минфин Великобритании предупредил о рисках отмывания денег из-за криптовалюты

1 мая 2024 года Министерство финансов Великобритании представило отчет о работе ведомства за последние два года. Специалисты пришли к выводу, что с 2022 по 2023 годы криптовалюта наряду с банковским обслуживанием и управлением активами создала самые большие риски, связанные с отмыванием денег.

В документе «Борьба с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма» говорится, что за указанный отчетный период времени в Управлении финансового надзора Великобритании (FCA) работало более 50 специалистов по финансовым преступлениям. Из них примерно треть сотрудников занимались наблюдением за деятельностью криптофирм.

При анализе данных FCA изучило деятельность 238 фирм. Отметим, что ведомство является основным финансовым регулятором Великобритании и с 2020 года обеспечивает регистрацию фирм, деятельность которых связана с цифровыми активами.

«Основываясь на оценке рисков, FCA считает, что фирмы, управляющие криптоактивами, остаются особенно уязвимыми для финансовых преступлений. Они представляют наибольший риск использоваться для отмывания денег», — заявили в ведомстве.

Сообщается, что другие наблюдательные группы, не входящие в основной штат FCA, открыли еще 375 дел, связанных с финансовыми преступлениями. Среди них 95 расследований имеют отношение к криптовалютам, говорится в отчете.