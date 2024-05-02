Курс валют на 2 мая: доллар в банках подешевел

В четверг на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро потеряло 5 копеек в покупке и прибавило 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках по покупке вырос на 1 копейку, а в продаже на 2 копейки. Евро добавило 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,40−39,90 грн. Евро покупают за 42,30 грн, а продают за 42,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,78−39,87 грн, евро — 42,75−42,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,58−39,63 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,42−42,47 грн/евро.

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