За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1030 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 470 870 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 1 мая: 1030 российских оккупантов, 20 танков и 23 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 470870 (+1030) человек,
- танков — 7332 (+20) ед,
- боевых бронированных машин — 14096 (+29) ед,
- артиллерийских систем — 12044 (+20) ед,
- РСЗО — 1053 (+0) ед,
- средства ПВО — 784 (+4) ед,
- самолетов — 348 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9561 (+23),
- крылатые ракеты — 2126 (+0),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 16224 (+49) ед,
- специальная техника — 1988 (+8)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии