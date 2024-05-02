Маск готовит новую волну сокращений в Tesla — СМИ

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Что известно

Маск уже уволил двух топ-менеджеров компании — старшего директора подразделения Supercharger по разработке сети зарядочных станций для автомобилей Ребекку Тинуччи и руководителя отдела новых продуктов Дэниеля Хо, они проработали в компании более 6 и 11 лет соответственно.

Теперь увольнения грозят еще сотням сотрудников, пишет издание. По его информации, Маск оказался разочарован падением продаж и темпами увольнений, которые проводили руководители отделов, и потому решил сократить команду топ-менеджмента и других сотрудников.

«Надеюсь, эти действия ясно дают понять, что нам нужно быть абсолютно жесткими в отношении численности персонала и сокращения затрат», — сказано в сообщении Маска.

По информации The Information, вместе с Тинуччи и Хо уйдут и сотрудники их подразделений, в том числе около 500 человек, работающих в группе Supercharger. Сколько человек работали вместе с Хо — не уточняется.

Помимо этого, в ходе сокращений будет расформирован отдел по государственной политики Tesla, который возглавлял вице-президент по государственной политике и развитию бизнеса Рохан Патель, передает The Information. Он покинул компанию в середине апреля.

В комментарии TechCrunch он рассказал, что принял это решение из-за «больших общих изменений» в компании. Вместе с Пателем тогда же из Tesla ушел старший вице-президент по силовым агрегатам и энергетике Дрю Баглино, писал TechCrunch.

Хо присоединился к Tesla в 2013 году и был менеджером программы по разработке моделей электрокаров S, 3 и Y, прежде чем был назначен ответственным за все новые автомобили, а Тинуччи присоединилась к Tesla в 2018 году в качестве старшего менеджера по продукту, пишет Reuters.

Напомним

В середине апреля стало известно, что Tesla уволит более 10% штата по всему миру. По данным Electrek, речь идет об увольнении 14 000 человек. Маск объяснил такое решение тем, что в условиях быстрого роста «произошло дублирование ролей и должностных функций» в определенных областях.

Компания сообщила об увольнениях после публикации отчета за первый квартал года, из которого следует, что продажи электромобилей в годовом выражении упали впервые с 2020 года. За квартал было продано 386 810 электромобилей, что значительно ниже прогнозов аналитиков (449 080 автомобилей).

23 апреля Tesla опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Выручка компании снизиласьна 9%, до $21,3 млрд: это самое большое снижение с 2012 года, пишет CNBC.