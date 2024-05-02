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2 мая 2024, 8:46 Читати українською

НБУ оштрафовал «Украинские платежные системы» и ФК «Контрактовый дом»

Национальный банк Украины применил к двум участникам платежного рынка меры влияния в виде наложения штрафа. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк Украины применил к двум участникам платежного рынка меры влияния в виде наложения штрафа.
Фото:depositphotos

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Причина наложения штрафа

  • ООО «Украинская платежная система» (ЕГРПОУ 35780941) — за выявленные при проведении планового выездного мониторинга нарушения законодательства, регулирующего деятельность платежных систем, использования платежных инструментов и схем выполнения платежных операций. Сумма штрафа — 170 000 грн;

  • ООО «ФК «Контрактовый дом» (ЕГРПОУ 35442539) — за выявленные при проведении планового выездного мониторинга нарушения законодательства, регулирующего деятельность платежных систем, использования платежных инструментов и схем выполнения платежных операций. Сумма штрафа — 170 000 грн.

Решения о применении меры воздействия к учреждениям приняты по результатам планового выездного мониторинга в рамках выполнения функции оверсайта платежной инфраструктуры и вступили в силу 29 апреля 2024 года.

Уплатить штрафы общества обязаны в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Fantomas2020
Fantomas2020
2 мая 2024, 11:23
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ООО «Украинская платежная система» обслуживает платёжную систему iPay.ua. ООО «ФК «Контрактовый дом» — EasyPay. До войны в EasyPay можно было платить по виртуальной карте коммунальные платежи с кэшбэком 3%. С начала войны НБУ запретил этой и другим платёжным системам использование виртуальных карт, хотя по ним была идентификация через Bank ID. В результате коммунальные платежи теперь только с комиссией. Сейчас оштрафовал на 170000 грн., что не способствует развитию платёжных сервисов. Терминалов EasyPay в г. Днепр не достаточно. Терминалы City24, которые пришли на замену IBOX, судя по отзывам, имеют негативную репутацию (берут комиссию в случаях, где её не должно быть, задерживают поступление денег на счёт). Мне до сих пор не понятно ограничение НБУ для платёжных терминалов — пополнение банковской карты не более 5000 грн. в день по одному номеру телефона. Если вдруг срочно нужно погасить кредит по карте, на сумму, значительно превышающую 5000 грн., то такое ограничение препятствует своевременному погашению кредита.
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