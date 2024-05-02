НБУ оштрафовал «Украинские платежные системы» и ФК «Контрактовый дом»

Национальный банк Украины применил к двум участникам платежного рынка меры влияния в виде наложения штрафа. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Причина наложения штрафа

ООО «Украинская платежная система» (ЕГРПОУ 35780941) — за выявленные при проведении планового выездного мониторинга нарушения законодательства, регулирующего деятельность платежных систем, использования платежных инструментов и схем выполнения платежных операций. Сумма штрафа — 170 000 грн;

ООО «ФК «Контрактовый дом» (ЕГРПОУ 35442539) — за выявленные при проведении планового выездного мониторинга нарушения законодательства, регулирующего деятельность платежных систем, использования платежных инструментов и схем выполнения платежных операций. Сумма штрафа — 170 000 грн.

Решения о применении меры воздействия к учреждениям приняты по результатам планового выездного мониторинга в рамках выполнения функции оверсайта платежной инфраструктуры и вступили в силу 29 апреля 2024 года.

Уплатить штрафы общества обязаны в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.