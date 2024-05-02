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2 мая 2024, 8:27 Читати українською

Доля неработающих кредитов в банках сократилась до 36,1%

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 апреля 2024 года составила 36,1%, что на 1,3 процентных пункта ниже показателя на 1 января 2024 года. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 апреля 2024 года составила 36,1%, что на 1,3 процентных пункта ниже показателя на 1 января 2024 года.
Фото:depositphotos

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Благодаря чему произошло сокращение

Ключевой фактор сокращения доли NPL — рост работающего кредитного портфеля, который в течение І квартала вырос на 34,6 млрд грн, или на 3,1%.

Объем неработающих кредитов за I квартал сократился на 2 млрд грн — до 420,3 млрд грн преимущественно в результате списания неработающих розничных кредитов банками с украинским частным капиталом.

Расходы банков на отчисления в резервы под кредиты остаются низкими, а уровень дефолтов снижается.

Портфель чистых гривневых корпоративных кредитов растет три квартала подряд, в том числе вне государственных программ, благодаря оживлению спроса на гривневые кредиты вследствие возобновления бизнес-активности. Растут розничные необеспеченные потребительские и ипотечные ссуды.

Напомним

До полномасштабного вторжения россии в Украину доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках стало сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года).

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Rubi0
Rubi0
2 мая 2024, 9:04
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Интересно что потребительские кредиты примерно тоже по ставке 36% годовых)))
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