Доля неработающих кредитов в банках сократилась до 36,1%

Благодаря чему произошло сокращение

Ключевой фактор сокращения доли NPL — рост работающего кредитного портфеля, который в течение І квартала вырос на 34,6 млрд грн, или на 3,1%.

Объем неработающих кредитов за I квартал сократился на 2 млрд грн — до 420,3 млрд грн преимущественно в результате списания неработающих розничных кредитов банками с украинским частным капиталом.

Расходы банков на отчисления в резервы под кредиты остаются низкими, а уровень дефолтов снижается.

Портфель чистых гривневых корпоративных кредитов растет три квартала подряд, в том числе вне государственных программ, благодаря оживлению спроса на гривневые кредиты вследствие возобновления бизнес-активности. Растут розничные необеспеченные потребительские и ипотечные ссуды.

Напомним

До полномасштабного вторжения россии в Украину доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках стало сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года).