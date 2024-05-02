Известный трейдер объяснил, почему цена Биткоина приближается к отметке $300 000

Несмотря на то, что сейчас цена Биткоина снизилась до $57 тыс., некоторые эксперты предлагают довольно позитивные прогнозы. Например, Tradingshow, у которого свыше 72 тыс. подписчиков на Tradingview, поделился своим оптимистичным предположением. Он рассказал, что токен с успехом протестировал среднее значение и находится в консолидации. Об этом сообщает 200-дневная скользящая средняя. Простыми словами, монета располагается в той точке, после которой идет агрессивный «бычий» тренд.

Действительно ли цена Биткоина может подняться до $300 000

В поддержку своего мнения Tradingshot привел данные 2013 года, когда после пробития множественного числа Майера цифровой актив показал сильный скачок. Он также отметил, что будущий рост BTC зависит от цикла Фибоначчи. Первый уровень этого цикла превысил отметку в 2,0, второй и третий — удвоили результат до 6,0. Если это число возрастет до 8,0, то можно будет говорить о рекордном подорожании.

Однако для успешной торговли на рынке нельзя полагаться только на чужие мнения. Необходимо также научиться самостоятельно отслеживать технические показатели. Сделать это можно с помощью 99Bitcoins. Это образовательная площадка, где инвесторам представлены необходимые материалы для работы на крипторынке. В апреле у нее появился собственный токен, который сейчас продается за $0,00103.

Модель Learn-to-Earn так сильно понравилась инвесторам, что за 4 этапа проект привлек уже свыше $949 тыс. Благодаря этой технологии пользователи получат больше токенов $99BTC за прохождение курсов и выполнение заданий.

За 10 лет работы на рынке сообщество 99Bitcoins выросло до 709,000 участников. Плюс, более 2 млн человек являются постоянными подписчиками. Они читают статьи и слушают курсы по цифровым активам — всего представлено около 79 часов таких лекций.

Помимо этого, на проекте присутствует механизм стейкинга. С его помощью инвесторы повышают пассивный доход, а APY составляет 1914% в год. К этому следует прибавить проведение эирдропа, в ходе которого разыгрываются Биткоины на сумму $99,999. Чтобы их получить, нужно выполнить особые задания. Все они представлены на сайте платформы.

Особенно важно, что из всех участников раздачи только 99 человек получат вознаграждения. Все они будут выбраны рандомно, когда конкурс завершится через 79 дней.

Довольно интересно, что работает $99BTC сейчас на стандарте ERC-20, однако в будущем он будет переведен в формат BRC-20. После этого разработчики смогут создавать новые приложения, токены и NFT в сети Bitcoin.

Также важно отметить, что все владельцы $99BTC получат доступ к:

эксклюзивным материалам и курсам;

торговым сигналам и стратегиям, которые созданы ведущими экспертами индустрии;

сообществу, где смогут пообщаться с единомышленниками;

смарт-контрактам для эффективного стейкинга.

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Завершение

Как правило, чтобы начать разбираться в ценовой динамике криптовалют, нужен внушительный опыт работы на рынке. И даже в этом случае некоторые прогнозы экспертов не сбываются из-за новых условий на рынке. Однако это не значит, что следует действовать спонтанно и хаотично. Наоборот, необходимо научиться отслеживать технические показатели и считывать данные сигналов. Сделать это можно, например, с помощью 99Bitcoins.