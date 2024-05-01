Фонд BUIDL от BlackRock стал крупнейшим на рынке токенизированных активов реального мира

Фонд токенизированных государственных бондов BlackRock (BUIDL) стал крупнейшим в своем роде, превзойдя конкурента Franklin Templeton всего через шесть недель после листинга. Блокчейн-данные показывают, что после притока $70 млн на прошлой неделе, BUIDL теперь имеет $375 млн депозитов . Об этом пишет FinTech Insider.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как отмечает платформа аналитики блокчейн-данных Dune, на BUIDL приходится 30% сектора токенизированных государственных бондов США, объем которого составляет $1,3 млрд. С момента своего листинга 21 марта фонд, созданный на платформе токенизации Securitize, захватил почти треть доли рынка.

Продукт крупнейшего в мире управляющего активами BlackRock обогнал фонд Franklin OnChain US Government Money Fund (BENJI), запущенный еще в прошлом году. Капитализация последнего оценивается в $368 млн.

Смена лидера в значительной степени связана с ростом Ondo Finance, чей токенизированный продукт казначейских векселей использует токен BlackRock в качестве резервного актива.