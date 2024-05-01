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1 мая 2024, 18:15 Читати українською

PEPE продолжает рост на фоне общего снижения на рынке мем-коинов

На протяжении второй недели криптосообщество обсуждает Pepe — одну из наиболее популярных мемных монет на рынке. Ажиотаж вокруг актива появился из-за его подорожания на 50% и прогнозов о достижении нового исторического максимума в $0,00001. Доберется ли токен до этой отметки — зависит от «китов», так как им принадлежит большая часть монет в обращении.

На данный момент крупные инвесторы купили свыше 4 трлн токенов PEPE, а это значит, что ценность актива способна возрасти. Это особенно важно на фоне небольшой коррекции в 5,51%, которую сейчас переживает ниша мем-коинов.

Рынок мем-коинов проходит коррекцию

Согласно данным на CoinMarketCap, за последние 24 часа объем торгов с мемными криптовалютами снизился на 8,2%. Однако эксперты почти единогласно считают этот период одним из наиболее подходящих для инвестиций. Они предполагают, что на фоне запуска фьючерсов на PEPE стоит покупать именно мем-коины. Все потому, что данная инициатива подняла ценность упомянутого актива и готова привести к подорожанию других токенов.

В качестве перспективных вариантов для покупки криптоэнтузиасты на сегодняшний день рассматривают две монеты. Первая из них — Dogeverse — является первым в индустрии мем-коином, который объединяет 6 блокчейнов сразу. Он находится на 15 этапе предварительной продажи из 16 и сейчас стоит $0,000304. На финале ICO актив подорожает до $0,000305.

Из ключевых особенностей проекта сразу следует обратить внимание на его универсальность. Благодаря работе на базе Ethereum, им можно воспользоваться в нескольких сетях. Например, в Avalanche, Ethereum, Solana, Base, Polygon, BNB Smart Chain.

Интеграция в эти сети позволяет инвесторам без проблем переключаться с одного блокчейна на другой и совершать сделки в наиболее удобной экосистеме. Плюс, стоит упомянуть, что ввиду такой многофункциональности снижаются расходы на газ. Таким образом $DOGEVERSE позволяет формировать безопасную и экологичную среду для работы.

Также при подключении кошельков Best Wallet, MetaMask или Coinbase пользователи могут зарабатывать на стейкинге. Блокируя купленные на пресейле токены $DOGEVERSE они повышают свою годовую процентную доходность на 90%.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ DOGEVERSE

Второй проект, который способен принести существенный доход, — это WienerAI. Он сейчас доступен на предварительной продаже за $0,000702 за штуку. Новый актив пользуется большим спросом — об этом сообщает сумма инвестиций в размере $591 тыс.

Монета привлекает инвесторов тем, что дает доступ к виртуальному боту для торговли криптовалютами. Сегодня в стейкинге находятся токены на сумму $730 млн, а вознаграждение составляет 1,417% в год.

Токеномика WienerAI выглядит следующим образом: 30% активов будут распроданы на пресейле, 20% выплатят в качестве награды за стейкинг. Еще 20% пойдут на поощрение коммьюнити, а 10% — на обеспечение ликвидности на DEX/CEX. Оставшиеся 20% команда направит на маркетинговые нужды.

Приобрести $WAI можно с помощью виджета на главном сайте проекта с помощью ETH, USDT или банковской карты.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ WIENERAI

Завершение

Несмотря на то, что на данный момент ниша мемных токенов проходит через коррекцию, ситуация в будущем способна измениться. Это уже можно отметить по подорожанию Pepe — до $0,000006972. Также эксперты обращают внимание, что и другой мем-коин — Dogecoin20 — вырос на 101% за первые несколько часов после выхода на Uniswap. Это дает основания полагать, что у новых активов есть шанс на стремительный рост в будущем.

Источник: Минфин
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