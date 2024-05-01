В Германии экстремисты подожгли дом главы Rheinmetall за поставку оружия в Украину

В Германии экстремисты подожгли садовый дом управляющего директора компании Rheinmetall Армина Паппергера в Германсбурге в Нижней Саксонии. В письме на платформе Indymedia неизвестные признались в содеянном, в частности обвинили концерн в поставке оружия для Украины. Об этом пишет Bild.

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В письме отмечается, что «Rheinmetall является одним из бенефициаров так называемого переломного момента» и что компания накапливает «разные старые типы танков», которые «теперь могут быть проданы в Украину с боеприпасами и с большой прибылью».

Службы госбезопасности взяли расследование под свой контроль и проверяют подлинность письма, пишет издание.