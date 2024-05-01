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1 мая 2024, 17:45 Читати українською

В Германии экстремисты подожгли дом главы Rheinmetall за поставку оружия в Украину

В Германии экстремисты подожгли садовый дом управляющего директора компании Rheinmetall Армина Паппергера в Германсбурге в Нижней Саксонии. В письме на платформе Indymedia неизвестные признались в содеянном, в частности обвинили концерн в поставке оружия для Украины. Об этом пишет Bild.

В Германии экстремисты подожгли садовый дом управляющего директора компании Rheinmetall Армина Паппергера в Германсбурге в Нижней Саксонии.

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В письме отмечается, что «Rheinmetall является одним из бенефициаров так называемого переломного момента» и что компания накапливает «разные старые типы танков», которые «теперь могут быть проданы в Украину с боеприпасами и с большой прибылью».

Службы госбезопасности взяли расследование под свой контроль и проверяют подлинность письма, пишет издание.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Dafxf4300
Dafxf4300
1 мая 2024, 18:27
#
Это не экстремисты, это российская агентура.
+
+15
financialGenius
financialGenius
1 мая 2024, 18:48
#
Та в Германии много таких до…бов с параши , только почему-то в Германии живут, а не возвращаются обратно к своему х.йлу
+
0
Dafxf4300
Dafxf4300
1 мая 2024, 19:33
#
Даже с их умственными способностями можно понять где Германия, и где россия…
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