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1 мая 2024, 17:15 Читати українською

Бизнес второй месяц подряд положительно оценил результаты своей деятельности — НБУ

Бизнес второй месяц положительно оценил текущие результаты своей деятельности, адаптировавшись к сложным условиям полномасштабной войны. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в апреле составил 52,3 (в марте — 52).

Бизнес второй месяц положительно оценил текущие результаты своей деятельности, адаптировавшись к сложным условиям полномасштабной войны.

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Что способствовало положительным настроениям

Положительным настроениям респондентов всех секторов способствовали:

  • оптимистические прогнозы по международному финансированию;
  • отладка логистических цепей;
  • сезонное оживление бизнеса;
  • увеличение внутреннего спроса;
  • замедление темпов инфляции.

В то же время, сдерживающими факторами остаются повреждения энергетических объектов, увеличение затрат на логистику и оплату труда и нехватку квалифицированных кадров.

Ожидание бизнеса

Предприятия строительства продемонстрировали самые оптимистичные ожидания экономических результатов своей деятельности, учитывая бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры, увеличение внутреннего спроса и благоприятные погодные условия: секторальный индекс в апреле составил 53.4 (в марте — 53.5).

Предприятия сферы услуг улучшили ожидания благодаря сезонному оживлению потребительского спроса, расширению морского коридора и замедлению темпов инфляции: секторальный индекс вырос до 53.1 (в марте — 50.6).

Предприятия торговли несколько ослабили положительные оценки своей деловой активности, учитывая негативное влияние от увеличения логистических затрат из-за блокирования западной границы: секторальный индекс — 51.8 (в марте — 55.1).

Предприятия промышленности сохранили положительные оценки благодаря налаживанию логистических цепей, устоявшемуся потребительскому спросу и замедлению инфляции: секторальный индекс — 51.7 (в марте — 51.0).

Предприятия всех секторов, участвующих в опросе, ожидали дальнейшего подорожания собственной продукции/услуг.

Ситуация на рынке труда остается неустойчивой. Незначительное увеличение общего количества работников ожидали опрошенные представители сферы строительства, в то же время респонденты сферы торговли ухудшили свои оценки и вместе с другими секторами прогнозировали незначительное сокращение.

Источник: Минфин
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