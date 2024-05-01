Цены на бананы в Украине достигли нового рекорда: в чем причина

Цены на бананы в странах Восточной Европы находятся на рекордно высоком уровне для этого периода года. В частности, в Украине оптовая цена за килограмм бананов составила $1,26 и превысила прошлогодний рекорд в $1,23. Об этом свидетельствуют данные аналитиков EastFruit.

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Причины роста цен

Как правило, именно в Украине самые низкие цены на бананы в регионе, однако российская агрессия привела к блокированию портов, что резко накрутило цены на местном рынке, ведь фрукт ввозится теперь в Украину из портов других стран.

Розничные цены на бананы в Украине колеблются от $1,7 до $1,8 за кг.

«Можно отметить две основные причины роста цен на бананы в Восточной Европе в этом году. Первая — это климатические изменения, негативно влияющие на объемы производства этих фруктов в странах Центральной Америки. Как следствие, спрос на бананы из Эквадора, являющегося основным поставщиком банана в Украину и другие страны региона, резко возрос, что привело к росту цен в Эквадоре.

Вторая причина — сравнительно высокие цены на яблоки, что позволяет розничной и оптовой торговле повышать и цены на бананы", — объяснил Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Как правило, в мае начинается сезонное понижение уровня спроса на бананы и цен на них на рынках Восточной Европы. Однако в этом сезоне оптовики не уверены, что оно будет ощутимым ввиду высокого спроса на банан из Эквадора.

Как изменялись цены