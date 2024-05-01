Сегодня, 1 мая, средний курс покупки наличного доллара в банках составляет: покупка — 39,41 грн/$, продажа — 39,90 грн/$ (во вторник курс в банках был 39,45 — 39,90 грн/$). Об этом свидетельствуют данные финучреждений.
Средний курс доллара в банках снизился. За сколько сейчас продают валюту банки
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Продажа доллара в банках
Самую высокую цену продажи доллара выставил Глобус Банк — 40,05 грн/$.
Индустриалбанк, Абанк и Таскомбанк продают по 40,00 грн/$.
Дешевле всего, 39,85 грн/$, доллар продают Универсал банк и Банк Кредит Днепр.
Банки с крупнейшими филиальными сетями выставили следующие наличные курсы купли/продажи наличного доллара:
- Ощадбанк (1181 отделение) — 39,50−40,00 грн/$;
- Приватбанк (1127) — 39,30−39,90 грн/$;
- Райффайзен Банк (332) — 39,30−39,85 грн/$
- Укрсиббанк (223) — 39,35−39,90 грн/$;
- ПУМБ (222) — 39,40−39,90 грн/$.
Карточный курс
Самый высокий курс продажи в Аккордбанке — 40,55 грн/$. Сенс банк продает доллар по 40,05 грн/$.
Минимальный карточный курс продаж поставил Кредит Инвест — 39,65 грн/$.
Источник: Минфин
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