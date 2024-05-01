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1 мая 2024, 14:13 Читати українською

Средний курс доллара в банках снизился. За сколько сейчас продают валюту банки

Сегодня, 1 мая, средний курс покупки наличного доллара в банках составляет: покупка — 39,41 грн/$, продажа — 39,90 грн/$ (во вторник курс в банках был 39,45 — 39,90 грн/$). Об этом свидетельствуют данные финучреждений.

Сегодня, 1 мая, средний курс покупки наличного доллара в банках составляет покупка — 39,41 грн/$, продажи — 39,90 грн/$ (во вторник курс в банках был 39,45 — 39,90 грн/$).

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Продажа доллара в банках

Самую высокую цену продажи доллара выставил Глобус Банк — 40,05 грн/$.

Индустриалбанк, Абанк и Таскомбанк продают по 40,00 грн/$.

Дешевле всего, 39,85 грн/$, доллар продают Универсал банк и Банк Кредит Днепр.

Банки с крупнейшими филиальными сетями выставили следующие наличные курсы купли/продажи наличного доллара:

Карточный курс

Самый высокий курс продажи в Аккордбанке — 40,55 грн/$. Сенс банк продает доллар по 40,05 грн/$.

Минимальный карточный курс продаж поставил Кредит Инвест — 39,65 грн/$.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+30
w33
w33
1 мая 2024, 14:17
#
Ситуація сриятлива для гривні, тому очевидно що дешевшає
+
0
uiux
uiux
1 мая 2024, 14:53
#
Где он дешевеет? По моему с момента бровад про допомогу как остановился в районе 40 так и стоит.
+
0
Kankakee
Kankakee
1 мая 2024, 15:34
#
Вчора в Приватбанку було 39,38 сьогодні 39,45 де ж він подешевшав? Може не стоїть натягувати сову на глобус 👻
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
1 мая 2024, 15:47
#
После решения ставки ФРС в 9 часов, посмотрим… кузькину мать…
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