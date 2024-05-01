Средний курс доллара в банках снизился. За сколько сейчас продают валюту банки

Сегодня, 1 мая, средний курс покупки наличного доллара в банках составляет: покупка — 39,41 грн/$, продажа — 39,90 грн/$ (во вторник курс в банках был 39,45 — 39,90 грн/$). Об этом свидетельствуют данные финучреждений.