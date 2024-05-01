Нацбанк будет публиковать новые показатели рынка ОВГЗ

Национальный банк Украины дополнил раздел «Финансовые рынки» на своем сайте новыми показателями работы рынка облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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На странице содержится подробная информация об операциях, проводимых с ОВГЗ на вторичном рынке, по отдельным характеристикам:

валютой выпуска;

типами сделок;

сроком обращения ценных бумаг.

Соответствующая информация представлена в форме графиков, позволяющей пользователям визуально проследить изменения в работе рынка ОВГЗ за любой период времени в течение последних пяти лет.

Кроме того, предусмотрена возможность загрузить необходимые данные в удобном формате на украинском и английском языках.