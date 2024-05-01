Национальный банк Украины дополнил раздел «Финансовые рынки» на своем сайте новыми показателями работы рынка облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Нацбанк будет публиковать новые показатели рынка ОВГЗ
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
На странице содержится подробная информация об операциях, проводимых с ОВГЗ на вторичном рынке, по отдельным характеристикам:
- валютой выпуска;
- типами сделок;
- сроком обращения ценных бумаг.
Соответствующая информация представлена в форме графиков, позволяющей пользователям визуально проследить изменения в работе рынка ОВГЗ за любой период времени в течение последних пяти лет.
Кроме того, предусмотрена возможность загрузить необходимые данные в удобном формате на украинском и английском языках.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Комментарии