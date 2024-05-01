Bloomberg опубликовал рейтинг самых богатых людей мира, в котором есть один украинец

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 мая 2024, 15:11 Читати українською

Bloomberg опубликовал рейтинг самых богатых людей мира, в котором есть один украинец

Французский бизнесмен Бернар Арно, имеющий контрольный пакет в компании LVMH, занимает первое место в рейтинге Bloomberg самых богатых людей мира по состоянию на 1 мая 2024 года.

Французский бизнесмен Бернар Арно, имеющий контрольный пакет в компании LVMH, занимает первое место в рейтинге Bloomberg самых богатых людей мира по состоянию на 1 мая 2024 года.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахСейчас состояние Арно составляет $215 млрд.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Сейчас состояние Арно составляет $215 млрд. С начала года оно выросло на $7,09 млрд.

Второе место занимает основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в $198 млрд (+$20,8 млрд с начала года).

На третьем месте рейтинга — основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Его состояние составляет $194 млрд. С начала года состояние уменьшилось на $35,2 млрд.

В десятку самых богатых людей мира также вошли основатель Meta Марк Цукерберг ($153 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс ($149 млрд), соучредители компаний Google, Alphabet Ларри Пейдж ($146 млрд) и Сергей Брин ($138 млрд), бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер $130 млрд), американский инвестор и филантроп Уоррен Баффет ($132 млрд) и основатель и глава корпорации Oracle Ларри Эллисон ($129 млрд).

Единственным украинцем в рейтинге самых богатых людей мира является Ринат Ахметов. Он занимает 438 место с состоянием $6,34 млрд. С начала года оно увеличилось на $499 млн.

Всего в рейтинге 500 мест и последнюю позицию занимает Маргаретта Тейлор — наследница американского миллиардера. Она дочь Энн Кокс Чемберс и внучка газетного издателя Джеймса М. Кокса. Ее состояние оценивается в $5,66 млрд. С начала года Тейлор потеряла $475 млн.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
1 мая 2024, 15:38
#
Нам так не жить…
+
0
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
1 мая 2024, 16:22
#
А де арахамія?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 25 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами