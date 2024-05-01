Bloomberg опубликовал рейтинг самых богатых людей мира, в котором есть один украинец

Французский бизнесмен Бернар Арно, имеющий контрольный пакет в компании LVMH, занимает первое место в рейтинге Bloomberg самых богатых людей мира по состоянию на 1 мая 2024 года.

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Сейчас состояние Арно составляет $215 млрд. С начала года оно выросло на $7,09 млрд.

Второе место занимает основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в $198 млрд (+$20,8 млрд с начала года).

На третьем месте рейтинга — основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Его состояние составляет $194 млрд. С начала года состояние уменьшилось на $35,2 млрд.

В десятку самых богатых людей мира также вошли основатель Meta Марк Цукерберг ($153 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс ($149 млрд), соучредители компаний Google, Alphabet Ларри Пейдж ($146 млрд) и Сергей Брин ($138 млрд), бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер $130 млрд), американский инвестор и филантроп Уоррен Баффет ($132 млрд) и основатель и глава корпорации Oracle Ларри Эллисон ($129 млрд).

Единственным украинцем в рейтинге самых богатых людей мира является Ринат Ахметов. Он занимает 438 место с состоянием $6,34 млрд. С начала года оно увеличилось на $499 млн.

Всего в рейтинге 500 мест и последнюю позицию занимает Маргаретта Тейлор — наследница американского миллиардера. Она дочь Энн Кокс Чемберс и внучка газетного издателя Джеймса М. Кокса. Ее состояние оценивается в $5,66 млрд. С начала года Тейлор потеряла $475 млн.