Сенат США принял запрет на импорт российского урана

Во вторник, 30 апреля, Сенат США проголосовал за одобрение закона о запрете импорта обогащенного урана из россии. Данный законопроект передали на подпись президенту Джо Байдену. Об этом сообщает Bloomberg.

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Документ о запрете импорта российского урана принят единогласно. Он запрещает ввозить уран из россии до 2040 года, разрешая временные исключения до января 2028 года. Байден должен подписать законопроект прежде, чем он станет законом. Запрет будет введен через 90 дней после вступления в силу закона.

Согласно данным Министерства энергетики США, россия поставляла почти четверть обогащенного урана, используемого для топлива американского флота из более 90 коммерческих реакторов, что делает его иностранным поставщиком № 1.

Продажа ядерного топлива приносит россии примерно $1 млрд в год. При этом замена поставок обогащенного урана может оказаться проблемой, что также может поднять его стоимость примерно на 20%.