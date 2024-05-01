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1 мая 2024, 13:53 Читати українською

В Украине во время войны увеличилось количество миллионеров

В Украине завершилась кампания по декларированию доходов граждан за 2023 год. По состоянию на 1 мая декларации подали более 172 тысяч украинцев. Об этом написал в телеграм-канале глава Налогового Комитета Даниил Гетманцев.

В Украине завершилась кампания по декларированию доходов граждан за 2023 год.

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Декларирование доходов

«В поданных декларациях задекларирован годовой доход в сумме 218,5 млрд грн, а налоговые обязательства к уплате в бюджет НДФЛ в сумме 4,8 млрд грн, что на 2,1 млрд грн больше, чем в прошлом году, военного сбора — 0, 9 млрд грн, что на 0,4 млрд грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — отметил он.

По словам Гетманцева, количество украинцев, по результатам 2023 года задекларировавших годовой доход в сумме более 1 млн грн, составляет 10,7 тыс. человек, что на 1,2 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. Они должны уплатить НДФЛ и военный сбор более чем на 1 млрд грн.

Как добавил Гетманцев, значительная часть граждан подали декларации с использованием сервиса ГНС по предзаполнению декларации, в частности, таким сервисом воспользовались более 120 тыс. украинцев.

Источник: Минфин
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