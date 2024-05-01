По итогам первого квартала 2024 года NovaPay перечислил в бюджет страны 253 млн грн. Это на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Вместе с помощью для ВСУ и другой поддержкой общие инвестиции в победу составили 1,3 миллиона гривен. Об этом говорится в сообщении компании.
NovaPay перечислил в бюджет страны 253 млн грн
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Всего за это время NovaPay совершил 96 млн переводов. Это на 18% больше по сравнению с первым кварталом 2023 года.
Через систему прошло трансакций на 66,1 млрд грн, этот показатель на 24% больше прошлогоднего.
В декабре 2023 года NovaPay первым в Украине среди небанковских финансовых учреждений запустил собственное мобильное приложение с возможностью открывать счета и выпускать карты.
По состоянию на конец первого квартала этого года в приложении зарегистрировались 120 тысяч пользователей.
Источник: Минфин
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