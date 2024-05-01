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1 мая 2024, 12:54 Читати українською

Суд отпустил экс-главу «Укрбуда» Мыкытася под заставу 908 тысяч грн

Следователь судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) изменил меру пресечения экс-руководителю одной из столичных строительных компаний из домашнего ареста на залог в размере 908,4 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Следователь судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) изменил меру пресечения экс-руководителю одной из столичных строительных компаний из домашнего ареста на залог в размере 908,4 тыс.
Фото: mind.ua

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Подробности

Таким образом, ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП лишь частично. Также на подозреваемого возложен ряд обязанностей, в том числе он должен сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля.

ВАКС не называет фамилии подозреваемого, однако по данным издания «Слово и дело», речь идет о застройщике и бывшем народном депутате Максиме Мыкытасе.

Читайте: Мыкытась заявил о возвращении контроля над «Укрбуд Девелопмент»

Ранее суд отправил Мыкытася под круглосуточный домашний арест, но максимальный срок действия такой меры пресечения в 6 месяцев закончился и прокурор САП просил изменить меру пресечения на залог с обязанностями.

Предыстория

Экс-нардеп Максим Мыкытась подозревается в завладении средствами Минобороны во время выполнения подряда на строительство складов на сумму более 307 млн грн.

По данным следствия, в 2018 году Минобороны заключило контракты с подконтрольными Мыкытасю компаниями на строительство защищенных складов хранения ракет. Сумма сделок составила около 3 млрд грн. Тогдашний депутат планировал завладеть частью этих денег, но ему мешали законодательные ограничения — Минобороны могло уплатить в качестве аванса всего 30% от годового объема работ.

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Он и его помощник привлекли офицеров ВСУ, чтобы принять изменения в постановления Кабмина, позволявшие перечисление аванса в размере 80% от стоимости контракта.

На счета подконтрольного депутату общества Минобороны перечислило более 307 млн грн.

Впрочем, строительство так и не приступили, а выделенные средства вывели на счета других подконтрольных компаний.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Александр Пивоварский
Александр Пивоварский
1 мая 2024, 13:02
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Это победа и символ современной зеленной власти, я считаю.
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