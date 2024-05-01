McDonald's отчитался о худших доходах, чем ожидалось

Продажи McDonald's за первый квартал оказались ниже ожиданий. Несмотря на то, что в январе-марте 2024-го компания увеличила чистую прибыль на 7%, а выручку — на 5%, говорится в квартальном отчете McDonald's.

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Глобальный рост продаж упал четвертый квартал подряд до 1,9%. В то же время компания говорит, что потребители становятся «более разборчивыми с каждым израсходованным долларом». Аналитики ожидали роста этого показателя на 2,35%.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,7 на акцию по прогнозу аналитиков в $2,72. Этот показатель не оправдал ожидания рынка впервые с четвертого квартала 2021 года.

Общие операционные расходы выросли на 2% до $3,43 миллиарда.

Акции компании с начала года упали на 8%.