За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1120 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 469840 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 30 апреля: 1120 российских оккупантов, 5 танков и 7 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 469840 (+1120) человек,
- танков — 7312 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 14067 (+21) ед,
- артиллерийских систем — 12024 (+13) ед,
- РСЗО — 1053 (+0) ед,
- средства ПВО — 780 (+1) ед,
- самолетов — 348 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9538 (+7),
- крылатые ракеты — 2126 (+0),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 16175 (+33) ед,
- специальная техника — 1980 (+3)
Источник: Минфин
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