Доходы госбюджета в апреле превысили план на 35 миллиардов

В общий фонд государственного бюджета поступило 153,6 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей в апреле. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Выполнение месячной росписи доходов общего фонда госбюджета по оперативным данным составляет 129,5% (+35 млрд грн).

Дополнительные доходы обеспечила Государственная налоговая служба — на 4,4 млрд грн (+7,9% от плана) и Государственная таможенная служба — на 6,2 млрд грн (+14,5%).

По итогам апреля поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 59,7 млрд. грн.

22,8 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 34,8 млрд грн, возмещено — 12 млрд грн)

16,5 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор

11,5 млрд грн — акцизный налог

5,5 млрд грн — рентная плата

3,2 млрд грн — налог на прибыль предприятий.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 48,9 млрд грн.

Также 2,7 млрд грн поступило в виде международной помощи (грантов).

Всего по итогам апреля 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 200,8 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, около 40,1 млрд грн (по состоянию на 29 апреля) в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования.