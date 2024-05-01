В общий фонд государственного бюджета поступило 153,6 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей в апреле. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Доходы госбюджета в апреле превысили план на 35 миллиардов
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Выполнение месячной росписи доходов общего фонда госбюджета по оперативным данным составляет 129,5% (+35 млрд грн).
Дополнительные доходы обеспечила Государственная налоговая служба — на 4,4 млрд грн (+7,9% от плана) и Государственная таможенная служба — на 6,2 млрд грн (+14,5%).
По итогам апреля поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 59,7 млрд. грн.
- 22,8 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 34,8 млрд грн, возмещено — 12 млрд грн)
- 16,5 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор
- 11,5 млрд грн — акцизный налог
- 5,5 млрд грн — рентная плата
- 3,2 млрд грн — налог на прибыль предприятий.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 48,9 млрд грн.
Также 2,7 млрд грн поступило в виде международной помощи (грантов).
Всего по итогам апреля 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 200,8 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, около 40,1 млрд грн (по состоянию на 29 апреля) в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования.
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