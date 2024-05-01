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1 мая 2024, 11:38 Читати українською

Доходы госбюджета в апреле превысили план на 35 миллиардов

В общий фонд государственного бюджета поступило 153,6 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей в апреле. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В общий фонд государственного бюджета поступило 153,6 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей в апреле.

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Выполнение месячной росписи доходов общего фонда госбюджета по оперативным данным составляет 129,5% (+35 млрд грн).

Дополнительные доходы обеспечила Государственная налоговая служба — на 4,4 млрд грн (+7,9% от плана) и Государственная таможенная служба — на 6,2 млрд грн (+14,5%).

По итогам апреля поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 59,7 млрд. грн.

  • 22,8 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 34,8 млрд грн, возмещено — 12 млрд грн)
  • 16,5 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор
  • 11,5 млрд грн — акцизный налог
  • 5,5 млрд грн — рентная плата
  • 3,2 млрд грн — налог на прибыль предприятий.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 48,9 млрд грн.

Также 2,7 млрд грн поступило в виде международной помощи (грантов).

Всего по итогам апреля 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 200,8 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, около 40,1 млрд грн (по состоянию на 29 апреля) в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
vovan9870
vovan9870
1 мая 2024, 12:12
#
Кому це потрібно? Напишіть динаміку до попередніх періодів.
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0
vovan9870
vovan9870
1 мая 2024, 12:14
#
Прогнозування так собі. ± 20%.
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