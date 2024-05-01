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1 мая 2024, 11:14 Читати українською

В апреле ущерб от взломов и скама на крипторынке составил $25,7 млн

В апреле 2024 года ущерб от инцидентов, связанных с кибербезопасностью, составил $25,7 млн, согласно отчету CertiK. Эксперты заявили, что это новый минимум с 2021 года, пишет Incrypted.

В апреле 2024 года ущерб от инцидентов, связанных с кибербезопасностью, составил $25,7 млн, согласно отчету CertiK.

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По сравнению с мартом 2024 года общий ущерб сократился на 141%. Большая часть потерь приходится на взломы — $21 млн. Лидером в этой категории является атака на проект FixedFloat.

Протокол подвергся повторному взлому в начале месяца. В команде заявили, что за ним стоят те же злоумышленники, которые скомпрометировали проект в феврале 2024 года.

На втором месте находятся схемы, относящиеся к категории экзит-скам — $4,3 млн. На третьем — мошенничество с использованием мгновенных займов. За месяц инциденты из этой категории нанесли ущерб на $129 000.

Эксперты отметили, что не включили в отчет криптоказино ZKasino, поскольку этот rug pull не был подтвержден. Напомним, вероятный ущерб по этому инциденту составляет $32 млн.

Источник: Минфин
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