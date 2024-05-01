Чанпен Чжао приговорен к 4 месяцам заключения

30 апреля 2024 г. американский суд вынес вердикт по делу бывшего CEO биржи Binance Чанпена Чжао (CZ). Его приговорили к 4 месяцам заключения. Об этом пишет Incrypted.

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Во время заседания в прокуратуре настаивали на тюремном заключении для CZ, объясняя это тем, что испытательный срок якобы будет стимулировать других нарушать закон.

Адвокаты Чжао отмечали его сотрудничество со следствием и властями США во время рассмотрения. В частности, то, что CZ добровольно приехал в Соединенные Штаты во время рассмотрения его дела. Защита также указала, что Чжао пока не причастен к управлению Binance.

Кроме того, адвокаты CZ отметили, что в аналогичных ситуациях ранее не применяли тюремные наказания, указав на случай с биржей BitMEX и ее соучредителем Артуром Гейсом. Тогда американские власти выдвинули обвинение бирже и Гейсу. Последний признал свою вину, покинул компанию, заплатил штраф в размере $10 млн и получил два года условно.

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Сам Чжао заявил в суде, что ему не удалось установить надлежащие процедуры KYC/AML в Binance, но пытался это исправить, а также побудил биржу на сотрудничество с правительством США.

Судья принял во внимание тот факт, что CZ «сделал значительные шаги по сотрудничеству с правоохранительными органами». Однако он указал, что Чжао был генеральным директором Binance и ответственен за принятие решений.

Напомним

CZ покинул пост гендиректора Binance осенью 2023 года. Он признал себя виновным в пособничестве отмыванию средств и нарушении закона «О банковской тайне». Вскоре после завершения процесса Чжао вышел под залог в $175 млн.

Предполагалось, что вердикт по его делу будет вынесен в конце февраля 2024 года, но процесс был отложен. В декабре 2023 г. суд выдал запрет для CZ на выезд за пределы страны.

Позже стало известно, что дату оглашения вердикта перенесли на 30 апреля 2024 года. Перед процессом судья получил 161 письмо от друзей и близких CZ, в которых он описан хорошим человеком. Также Чжао публично извинился.