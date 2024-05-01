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1 мая 2024, 8:53 Читати українською

В марте этого года объем IT-экспорта увеличился на 9%

В марте текущего года объем IT-экспорта увеличился на 9% и составил $565 миллионов. Украинской экономике это принесло на $47 миллионов больше по сравнению с февралем. Об этом сообщает Львовский IT Кластер в соответствии с данными НБУ.

В марте текущего года объем IT-экспорта увеличился на 9% и составил $565 миллионов.
Фото:depositphotos

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Как изменился экспорт

В то же время эти показатели на 5,8% или же $35 миллионов меньше по сравнению с мартом 2023 года.

«За первый квартал 2024 года совокупная экспортная выручка ИТ-услуг составляет почти $1,59 миллиарда. Это на 5% меньше, чем в аналогичный период в 2023 году. Эта разница в долларовом эквиваленте составляет $84 миллиона. Все еще есть риск, что падение будет продолжаться. Ведь критические для нормального функционирования отрасли проблемы, бронирование ключевых работников и возможность выезда для них за границу в бизнес командировки, до сих пор не решены. Веселовский, CEO Львовского ІТ Кластера.

Доля ІТ-услуг в структуре всего экспорта услуг в марте 2024 года составила 39,2%. Это на 4% меньше, чем в марте прошлого года. Тогда компьютерные сервисы составляли 43,3%.

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в марте этого года составила $1,44 миллиардов, что на $50 миллионов или 4% больше по сравнению с февралем.

Источник: Минфин
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