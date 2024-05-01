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1 мая 2024, 8:36 Читати українською

Норвегия выделит Украине дополнительные $600 млн

Норвежский парламент поддержал предложение правительства увеличить поддержку Украины в 2024 году на 7 млрд норвежских крон — более $600 млн. Об этом написал президент Владимир Зеленский в соцсети Х.

Норвежский парламент поддержал предложение правительства увеличить поддержку Украины в 2024 году на 7 млрд норвежских крон — более $600 млн.
Фото:depositphotos

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Поддержка Норвегии

«Благодарен правительству Норвегии во главе с Премьер-министром Йонасом Гаром Стере за решение увеличить нынешнюю поддержку Украины на 600 миллионов долларов. Очень важно, что большая часть этих средств будет направлена на усиление противовоздушной обороны Украины, что является нашим высшим приоритетом для защиты жизни» людей. Ценим неизменную поддержку со стороны Норвегии, понимание наших неотложных потребностей и готовность быть рядом с нами в решающее время", — написал Зеленский.

Предыстория

30 апреля премьер-министр Йонас Гар Стере сообщил, что 6 млрд крон ($541 млн) из этой суммы пойдут в основном на средства противовоздушной обороны для Украины, еще миллиард ($90 млн) — на гуманитарную поддержку.

Таким образом, общая сумма норвежской помощи Украине в 2024 году достигнет 22 млрд. крон.

Источник: Минфин
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