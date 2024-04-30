В начале мая в Украине будет несколько праздничных и памятных дней, но 1, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями для финансовой системы. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В НБУ рассказали, как будут работать СЭП и банки в мае
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Праздничные и памятные дни
- 1 мая (среда) — День труда;
- 5 мая (воскресенье) — Пасха;
- 8 мая (среда) — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов.
Работа СЭП и банков
Регулятор напомнил, что Система электронных платежей Национального банка (СЭП) уже больше года работает в режиме 24/7/365. Все банки Украины подключены к системе и могут осуществлять платежи клиентов круглосуточно и без выходных.
Кроме того, в период действия военного положения в Украине приостановлено действие отдельных норм законодательства о труде. В частности, Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» определяет, что упраздняются праздничные и нерабочие дни, в том числе не переносится выходной день на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.
Источник: Минфин
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