В НБУ рассказали, как будут работать СЭП и банки в мае

В начале мая в Украине будет несколько праздничных и памятных дней, но 1, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями для финансовой системы. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Праздничные и памятные дни

1 мая (среда) — День труда;

5 мая (воскресенье) — Пасха;

8 мая (среда) — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов.

Работа СЭП и банков

Регулятор напомнил, что Система электронных платежей Национального банка (СЭП) уже больше года работает в режиме 24/7/365. Все банки Украины подключены к системе и могут осуществлять платежи клиентов круглосуточно и без выходных.

Кроме того, в период действия военного положения в Украине приостановлено действие отдельных норм законодательства о труде. В частности, Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» определяет, что упраздняются праздничные и нерабочие дни, в том числе не переносится выходной день на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.