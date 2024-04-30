Эксперты по страхованию решили взбудоражить ваши эмоции и разыграть среди подписчиков канала «Эксперты по страхованию Finance.ua» 3 сертификата от WOG на горючее номиналом 1500 гривен.
Акутально
30 апреля 2024, 12:33 Читати українською
Эксперты по страхованию Finance.ua дарят 3 сертификата на топливо номиналом 1500 грн
Подробности
Один бесценный победитель = один бесценный сертификат.
Для участия в розыгрыше обязательно нужно:
1. Быть подписан на канал «Эксперты по страхованию«
2. Нажать кнопку «Хочу горючее» в канале под постом
Результаты розыгрыша будут объявлены 03.05
Победителей рандомно выберет телеграм-бот Givy Bot. Официальные условия розыгрыша по ссылке.
Источник: Минфин
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