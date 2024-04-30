Как изменятся ставки по депозитам в мае

В мае большинство банков откорректирует ставки по гривневым вкладам: их максимальная доходность не превысит 15% годовых. Об этом сообщил директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

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Как изменятся ставки

По его словам, после апрельского снижения ставки по 3-месячным депозитным сертификатам с 17,5% до 16,5%, на основе которой преимущественно формируется доходность гривневых вкладов, ожидаемое снижение ставок по депозитам в национальной валюте составит в среднем 1%.

Да, средняя доходность вкладов со сроком размещения от 3 мес. до 6 мес. возможна на уровне 12−12,5% годовых, а средняя доходность вкладов на срок от 9 мес. до 1 года — до 12% годовых.

«В мае усилится тенденция к снижению доходности гривневых вкладов: по разным оценкам, почти две трети коммерческих банков откорректируют ее в соответствии со ставкой по 3-месячным депозитным сертификатам. В то же время, до середины месяца будет продолжаться кратковременный „апрельский тренд“: из-за ожидаемого и объективного снижения ставок по гривневым депозитам количество клиентов, оформляющих вклады по „старым“ ставкам, может возрасти в среднем на 5−10%», — отметил банкир.

Правда, по мнению эксперта, снижение доходности по гривневым вкладам вряд ли будет существенно повлиять на их популярность среди граждан.